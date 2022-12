Il 2022 che sta per andare in archivio è stato un anno ricco di soddisfazioni per il Fasano. Al termine della passata stagione, per la quarta volta di fila, il club della Selva ha vinto il premio “Giovani di Valore” e lo scorso campionato si è chiuso con un pregevole quarto posto, a quota 62 punti (esattamente il doppio di quelli maturati al giro di boa di questa stagione). I presupposti per migliorarsi ci sono tutti, sebbene nelle ultime sette giornate sia arrivato un solo successo. Ciò che è mancato fino ad ora al Fasano è un po’ di fortuna, parola del presidente Franco D’Amico, intervenuto così in occasione del Gran Galà del Calcio di Antenna Sud: “Siamo stati molto sfortunati, abbiamo perso sei giocatori per infortunio, tre dei quali al crociato. La squadra ha tuttavia fatto bene, l’ambizione di puntare in alto non manca, ma abbiamo ritenuto opportuno intervenire sul mercato per portare a Fasano gente utile al progetto che abbiamo in testa. Nel girone di ritorno mi aspetto un salto di qualità, mi auguro che i nuovi innesti ci aiutino in tal senso”.

