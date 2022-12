MONOPOLI – Gli occhi di Alfio Pelliccioni su Pasquale Giannotti del Crotone. Il Monopoli avrebbe puntato sul 23enne di Cirò Marina, attualmente in forza alla vicecapolista del girone C di Serie C, per assicurare a Pancaro un’alternativa a Viteritti e un giocatore in grado di ricoprire il ruolo di mezzala destra. Nel caso la trattativa andasse in porto sarebbe la seconda esperienza in Puglia per il giocatore calabrese, che nel 2020/2021 ha vestito la maglia della Virtus Francavilla. In questa stagione Giannotti ha disputato 11 gare, due delle quali da titolare.

Foto: Fc Crotone

