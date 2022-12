Barletta supera Salisburgo in amichevole, ma il risultato non conta

Condividi su...

Davanti ai 5.000 tifosi del “Puttilli”, il Barletta ha superato il Salisburgo 2-0 festeggiando nel migliore dei modi il centenario del club biancorosso, i 35 anni del Gruppo Erotico 1987 e i 22 anni di gemellaggio con la tifoseria austriaca. Di Loiodice su calcio di rigore e Telera con un colpo di testa le reti che hanno deciso il match, ma in questa occasione del risultato importa veramente poco. Quella tra Barletta e Salisburgo (seguito in Puglia da 300 sostenitori più una rappresentanza di ultras dell’Udinese) è un’amicizia che dura nel tempo dopo essere nata per caso grazie a una rivista specializzata in tifoserie. La Curva Viola austriaca e lo storico Gruppo Erotico barlettano hanno stretto una sorta di fratellanza nel 2000 suggellata con la prima e storica amichevole di mercoledì 28 dicembre.

La serata di festa, però, è cominciata prima del fischio d’inizio quando le leggende del calcio barlettano hanno sfilato sul manto erboso del Puttilli tra gli applausi del pubblico: Roberto Rovani, Sergio Lancini, Fabrizio Fioretti, Bruno Incarbona, Salvatore Pesce e Pino Ferazzoli quelli più “datati”, ma anche barlettani doc come Vincenzo Lanotte e Savino Daleno. Omaggiati pure alcuni calciatori che hanno fatto la storia al vecchio stadio Simeone negli anni Sessanta e Settanta.