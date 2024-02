Fasano, dai piccoli amici alla Serie D: la storia di Endri Kola

Dai piccoli amici alla Serie D: è la storia di Endri Kola, ragazzo di origine albanese classe 2007 ma fasanese di sangue, che dalla stagione 2012-2013 si è tatuato i colori sociali del Fasano.

Fa parte della cernita dei ragazzi che, con la rinascita della nuova società in seconda categoria nel 2012, è entrato a far parte del nuovo ciclo biancazzurro. Ha conosciuto tutta la famiglia dei collaboratori legati al Fasano in questi anni: da mister Laterza, passando per Lentini, Nicolò e Costantini.

La sua forza di volontà e umiltà, la determinazione nell’affrontare ogni allenamento sono stati il pane quotidiano che hanno consentito tale ascesa dalle parti del “Curlo”. Fino ad arrivare a domenica 18 febbraio 2024 quando, nella gara valevole per la 23° giornata di ritorno del campionato nazionale di Serie D contro la Gelbison, ha calcato per la prima volta il palcoscenico della quarta serie nazionale, partendo dal 1’ proprio nell’impianto sportivo che lo vedeva muovere i primi passi all’età di 5 anni.

Sono state diverse le esperienze che lo hanno formato ed arricchito sia sportivamente che umanamente in questi anni, considerando le convocazioni in rappresentativa nazionale e regionale, la prima esperienza fuori dai confini nazionali a Dubai con la Levante Azzurro, gli allenamenti con club professionistici (Spezia, Bari, Lecce) e l’esordio con gol nella Juniores nazionale. Un percorso fatto di tanti sacrifici e tante belle soddisfazioni con la ciliegina finale della chiamata in prima squadra.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author