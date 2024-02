Eccellenza/B, Manduria: Salvadore ‘Con Ugento ottima tenuta mentale’

Gol e spettacolo al comunale di Ugento tra le due contendenti al primato del girone B di Eccellenza pugliese. Tante emozioni nell’arco dei novanta minuti: il Manduria crea azioni a raffica ma subisce il gol di Medina nel primo quarto di gara. Poi Ristovski trova la deviazione vincente sugli sviluppi del corner. Nella ripresa gioca meglio l’Ugento e il Manduria costruisce la sua rimonta con Salatino. Dopo appena un minuto, è nuovamente Medina a ripristinare la parità per il 2-2 finale.

L’Ugento conserva i quattro punti di vantaggio sul Manduria, a sei giornate dalla fine. E’ presto per tirare le somme e ci saranno tanti impegni da qui alla fine in grado di cambiare gli equilibri al vertice. A margine della partita, ha parlato il tecnico del Manduria Andrea Salvadore.

“All’inizio abbiamo avuto quattro situazioni importanti a nostro favore e alla prima occasione contro, abbiamo subito il gol. Siamo stati bravi a non disunirci e a interpretare la gara nel modo corretto nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo accusato un po’ la fatica, ma tutto sommato la squadra ha tenuto bene il campo. Siamo in netta crescita dal punto di vista fisico, l’unico neo della gara resta il gol del 2-2 incassato a distanza di pochi secondi. Dopo la rete del vantaggio devi essere bravo e attento ad alzare il livello di concentrazione. Presi dall’entusiasmo non abbiamo gestito nel migliore dei modi. Dal punto di vista mentale abbiamo dimostrato di essere forti. In questo momento rimane tutto invariato e ci sono 18 punti in palio, resta tutto aperto. Noi siamo una squadra forte, lo abbiamo dimostrato sul campo nonostante i tanti impegni che la coppa comporta, i ragazzi hanno risposto bene”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author