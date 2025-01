Fasano, Comune deve risarcire donna per incidente nel centro storico

Il Tribunale di Brindisi, con sentenza emessa il 14 gennaio 2025, ha condannato il Comune di Fasano a risarcire oltre 40.000 euro a una cittadina fasanese, assistita dall’avvocato Antonietta Curlo. La causa è nata da un incidente avvenuto nel centro storico a causa di una mattonella sconnessa, la cui mancata manutenzione è stata ritenuta causa del sinistro.

La decisione, basata sull’art. 2051 del Codice Civile, ha riconosciuto la responsabilità del Comune quale custode della strada, sottolineando l’obbligo degli enti pubblici di garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire situazioni di pericolo.

“Questa sentenza rappresenta un importante precedente non solo per la tutela della mia assistita, ma per tutti i cittadini. La sicurezza stradale è un diritto fondamentale e gli enti pubblici devono rispondere delle loro omissioni”, ha commentato in una nota l’avvocatessa Antonietta Curlo.

La donna coinvolta nell’incidente ha riportato gravi lesioni, tra cui la rottura della cuffia dei rotatori della spalla destra, con un’invalidità permanente del 12%. La sentenza ha inoltre riconosciuto il rimborso completo delle spese mediche e ha condannato il Comune al pagamento delle spese legali.

Questa pronuncia riafferma il dovere degli enti locali di mantenere in sicurezza le infrastrutture pubbliche e sottolinea l’importanza della giustizia nel tutelare i diritti dei cittadini contro le negligenze amministrative.

