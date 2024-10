Fasano, cassette per frutta in fiamme: incendio davanti al Centro agroalimentare

FASANO – Decine e decine di cassetta in legno e plastica, accatastate davanti all’ingresso del Centro agroalimentare di Fasano, sono andate a fuoco per cause al momento ancora sconosciute. Sul posto, polizia locale e vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni e del comando provinciale di Brindisi. A uomini e donne del 115, il compito, tutt’altro che semplice, di domare l’incendio e circoscrivere il rogo per evitare che si propagasse agli edifici e agli alberi vicini.

