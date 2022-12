Fasano: Autocritica Tisci, ‘Sto sbagliando qualcosa’

Condividi su...

Linkedin email

“Dopo l’ottimo primo tempo, avevo spiegato ai ragazzi si fare molta attenzione nei primi minuti della ripresa. Purtroppo non siamo stati bravi a gestire il vantaggio e di questo me ne assumo ogni responsabilità. Come in passato mi sono preso gli elogi, adesso accetto le critiche dopo due sconfitte di fila: evidentemente sto sbagliando qualcosa, approfitterò di questa pausa per capire”. Così Ivan Tisci, tecnico del Fasano, dopo il ko di Barletta. Di seguito l’intervista integrale: