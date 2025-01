Fasano, Agovino: “Vincere con l’Ischia ci proietterebbe in un campionato diverso”

Il tecnico del Fasano, Massimo Agovino, ha presentato così la prossima gara dei suoi, in programma domenica alle 14:30 al “Vito Curlo” con l’Ischia:

“La partita con l’Ischia non è da sottovalutare. Parlavo con il direttore e con il presidente, ci può proiettare in un campionato diverso, però dobbiamo vincerla. Incontriamo una buona squadra che viene da un ottimo risultato con la Virtus Francavilla. In settimana ha fatto due acquisti importanti che giocheranno sicuramente, pertanto è una partita da prendere con le pinze come tutte. Domenica scorsa siamo stati penalizzati dal campo di Matera, uscendo vincitori da una gara difficile. Domenica si torna sul nostro campo che ci consente di esprimerci molto meglio, si gioca a calcio. Mi auguro che i tifosi vengano in massa, abbiamo bisogno di loro, lo ringrazio per il calore che ci hanno dato al rientro domenica scorsa. Speriamo di divertire la gente e di fare quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Abbiamo dei seri acciaccati che stiamo cercando di rimettere in piedi: sono 3-4. Oggi qualcuno ha corso un po’, speriamo di recuperarli”.

