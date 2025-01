Ufficiale: Cerignola, arriva il ritorno di D’Andrea per gli ofantini

“Bentornato Filippo”. In questo modo, l’Audace Cerignola accoglie il ritorno in gialloblu dell’attaccante Filippo D’Andrea che ha cominciato la stagione in quel di Catania. E proprio dal club etneo, con il quale ha disputato la prima parte di stagione che approda in Puglia.

D’Andrea, l’annuncio del club

“La SS Audace Cerignola Srl. comunica di aver acquisito le prestazioni del calciatore Filippo D’Andrea. L’attaccante giunge a titolo temporaneo dal Catania F.C. con obbligo di acquisizione a titolo definivo al verificarsi di determinate condizioni. D’Andrea, classe 1998, indosserà la maglia numero 10”, si legge nella nota diramata dal club gialloblu.

Il felice ritorno

D’Andrea, in carriera ha vestito le maglie di Sff Atletico, Atletico Terme Fiumicino per poi approdare a Foggia ad ottobre 2020 dove fa il suo esordio in Serie C. Seguono le avventure con le maglie di Seregno e Teramo prima della doppia stagione con l’Audace Cerignola. In Puglia riparte da un totale di 75 presenze con 21 reti e 7 assist.

