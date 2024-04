Famelab, tre minuti per chi ha “fame” di scienza

BARI – Tre minuti per conquistare giudici e pubblico parlando di un tema scientifico che li appassiona e che raccontano con chiarezza, esattezza e carisma. Arriva all’Università di Bari e in collaborazione con il Politecnico, FameLab, il primo talent della scienza, una competizione internazionale di comunicazione scientifica per giovani ricercatori e studenti universitari. L’edizione 2024 sta toccando 12 città su tutto il territorio nazionale nelle quali saranno selezionati i 24 finalisti che parteciperanno a giugno alla FameLab Masterclass, una intensiva scuola in comunicazione della scienza internazionale in vista della finale nazionale che si svolgerà in autunno e della finale internazionale di novembre 2024. Dal 2012 ad oggi FameLab Italia ha coinvolto oltre 1000 giovani ricercatori grazie a una collaborazione con più di 100 partner culturali tra Università, Istituti di Ricerca e enti pubblici, società di comunicazione della scienza e musei

