AAA comparse per il corteo di San Nicola cercasi

BARI – Mancano poco più di due settimane ma la macchia si è già messa in moto. San Nicola 2024 cerca i suoi protagonisti. Sono inizianti i casting per il Corteo Storico la cui regia, quest’anno, è stata affidata a Raffaello Fusaro, regista, autore e performer barese con all’attivo reading e performances letterarie in Italia e all’estero.

“Verso l’alto” è il titolo del progetto vincitore, che, in linea con la tradizione, intende dare risalto all’idea di speranza, trasmessa da San Nicola, come slancio verso un futuro migliore, realizzabile da una nuova prospettiva. L’edizione del 2024 – fanno sapere gli organizzatori – sarà incentrata sulla rappresentazione, in forma valoriale e di azione scenica, del concetto di “altezza” espresso nelle gesta del Santo. E proprio per rappresentare al meglio lo spirito nicolaiano, in tanti sono arrivati a Porta Futuro per partecipare alla selezione

