Bari, la Resistenza e il 25 Aprile raccontati sui bus

BARI – Salire sui bus del capoluogo per raccontare la Resistenza attraverso le sue testimonianze, citazioni e frasi celebri. In occasione del 25 Aprile, i ragazzi di Generazione Urbana – collettivo plurale di mobilitazione e riflessione politico-culturale sulla Bari che verrà – hanno deciso di salire sui mezzi pubblici cittadini per parlare con i fruitori di ciò che ha portato alla Festa della Liberazione, il 25 aprile del 1945. L’episodio che ha coinvolto lo scorso fine settimana lo scrittore Antonio Scurati, ha lasciato il segno a tal punto da indurre i ragazzi baresi a ideare questa iniziativa che porterà sui bus Amtab, frasi e citazioni di personaggi che hanno fatto la Resistenza e la storia, da Calamandrei a Pertini fino alla Segre, affinché – spiegano – “non restino gocce di inchiostro su un pezzo di carta ma possano essere vive e ben impresse nella memoria collettiva”.

