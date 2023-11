False dichiarazioni per comprare i biglietti per Lecce-Napoli

Sono 75 i biglietti acquistati su piattaforma dedicata per la partita Lecce-Napoli dello scorso 30 settembre da persone che vivono in Campania che hanno però dichiarato una residenza diversa da quella effettiva. I biglietti sono stati acquistati per diversi settori dello stadio, ad eccezione di quelli riservati agli ospiti. Dei 75 tagliandi segnalati, alcuni sono risultati emessi per generalità inesistenti e altri registrati a nome di minorenni. Lo ha scoperto la Digos. Complessivamente sono state multate 71 persone, ognuna delle quali dovrà pagare 166,67 euro.

