Ex Yard Belleli: le preoccupazioni sul futuro del sindaco Melucci

“Durante l’ultimo incontro del Comitato Esecutivo per la riconversione del sito ex-Yard Belleli di Taranto, sono emerse preoccupazioni significative riguardo alla gestione del progetto, che mira alla riconversione industriale e allo sviluppo economico del territorio ionico. Nonostante le attese per un avanzamento deciso, l’incontro ha rivelato incertezze che potrebbero mettere a rischio il lavoro svolto negli ultimi anni”. Lo scrive in una lettera che Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto, ha inviato ad Adolfo Urso, ministro delle imprese e del made in Italy.

“Esponenti locali e rappresentanti istituzionali, che hanno assistito al dibattito, si sono detti sorpresi e preoccupati per l’apparente confusione e lentezza nel processo decisionale. Molti hanno espresso il timore che la burocrazia e l’indefinita distribuzione delle responsabilità stiano rallentando l’intero progetto. Questo rischia non solo di compromettere gli investimenti attuali, ma anche di scoraggiare ulteriori investitori, come già accaduto con un importante gruppo industriale”, aggiunge il primo cittadino.

“Il Comitato, pur essendo solo consultivo, ha discusso un progetto che non ha subito cambiamenti significativi rispetto a quanto inizialmente pianificato. Tuttavia, il ritardo nell’organizzazione di un tavolo dedicato al CIS Taranto, previsto dal Decreto Legge Coesione n. 60/2024, ha sollevato ulteriori dubbi. Le amministrazioni locali chiedono chiarezza e un’accelerazione delle iniziative”, spiega Melucci.

“La comunità ionica, da tempo impegnata nella transizione economica, vede nella riconversione dell’ex Yard Belleli una possibilità cruciale per il futuro della regione. Se il governo non dovesse riconoscere l’importanza di questi interventi, la collaborazione sul futuro dell’ex Ilva potrebbe essere riconsiderata. Le parti sociali e le istituzioni locali attendono ora risposte concrete per evitare ulteriori ritardi e incertezze”, conclude il sindaco di Taranto.

