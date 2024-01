Roma – “C’è l’urgenza di un intervento drastico che segni una svolta netta rispetto alle vicende per nulla esaltanti degli ultimi 10 anni”. Non la manda a dire il Ministro, Adolfo Urso nell’informativa del Governo al Senato. Intendiamo invertire la rotta cambiando equipaggio. Arcelor Mittal si è dichiarato disponibile ad accettare di scendere in minoranza ma non a contribuire finanziariamente in ragione della propria quota, scaricando l’intero onere finanziario sullo Stato. Cosa che non è accettabile né percorribile . Urso richiama alla responsabilità ma poi spara a zero sui precedenti governi chiamando in causa l’eliminazione dello scudo penale

