Ex Ilva, sospesa assemblea degli autotrasportatori

Sospesa l’assemblea degli autotrasportatori di Casartigiani Taranto, dinanzi la portineria C del siderurgico ex Ilva, che avrebbe dovuto tenersi fino al prossimo venerdì. “Questa decisione è stata assunta in vista del confronto che si terrà a Palazzo Chigi lunedì 25 marzo, a cui parteciperà anche Casartigiani assieme ai sindacati dei metalmeccanici, per discutere col Governo sulla vertenza dell’indotto”, si legge in una nota.

