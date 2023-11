Roma – Servono soldi ad ex ilva. La mancanza di liquidità rischia di far fermare definitivamente gli impianti denunciano i sindacati in commissione attività produttive alla Camera. Nelle prossime ore si riunirà l’assemblea dei soci. Sul tavolo anche le dimissioni di Franco Bernabé.

Manca una visione di futuro lamentano i sindacati che aggiungono: c’è incertezza nella gestione da parte

del Governo ma ancor di più l’irresponsabilità, della multinazionale Arcelor-Mittal che continua a non rispondere alle sue responsabilità

industriali, di investimenti e occupazione.

