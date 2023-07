Ex Ilva: Schlein, ‘Meloni e Fitto vogliono piegare Taranto’

“L’emendamento che il governo ha presentato in Senato al decreto Infrazioni sull’Ilva conferma che la destra di Meloni e Fitto non vuole la decarbonizzazione a Taranto ma vuole piegare la città, che non si è mai piegata, agli interessi dell’attuale gestione degli stabilimenti siderurgici. Il PNRR stanzia un miliardo per la decarbonizzazione dell’ex Ilva di Taranto. Ora Fitto, con questo emendamento, dimostra che il governo non ha alcuna intenzione di ascoltare la volontà del territorio, delle parti sociali, dei lavoratori e delle famiglie. Così si rischia di far saltare un percorso di riconversione produttiva che poteva garantire, grazie alle risorse del PNRR, la rinascita economica, sociale e ambientale di Taranto. Il governo così condanna la città a non costruirsi un futuro che trovi finalmente equilibrio tra diritto al lavoro, diritto alla salute, e contrasto all’emergenza climatica. Contro questa scelta la nostra battaglia in Parlamento e sul territorio sarà durissima”. Lo dischiara la segretaria del Pd Elly Schlein.

