Ex Ilva: FdI, ‘Diventerà L’ acciaieria più verde d’Europa’

“Dopo anni di annunci e di propaganda smentita sistematicamente dai fatti, il Partito democratico inveisce contro il Governo parlando a sproposito e fuori luogo sul futuro dell’Ilva e soprattutto, sul piano di decarbonizzazione che consentirà allo stabilimento di tornare ad essere la più grande e la più sostenibile acciaieria d’Europa”. Così il coordinatore regionale della Puglia Marcello Gemmato ed i parlamentari di FdI Dario Iaia, Giovanni Maiorano, Maria Nocco, Ignazio Zullo, Erio Congedo, Filippo Melchiorre, Annamaria Fallucchi, Mariangela Matera, Giandonato Lasalandra.

“Il Pd dimentica di aver governato ininterrottamente dal 2011, adottando diversi decreti fino poi al bando per la vendita dello stabilimento, senza mai davvero aver risolto nulla, ma addirittura aggiungendo ostacoli di ogni tipo al finanziamento e all’effettiva decarbonizzazione dell’impianto di Taranto. Cedere un impianto sottoposto a sequestro e successivamente a confisca, non significa sostenere la decarbonizzazione ma semplicemente spingere la più grande acciaieria d’Europa verso la chiusura con conseguenze sociali ed economiche molto rilevanti”, continuano.

“Il Pd parla di divisioni in maggioranza, ignorando o facendo finta di non sapere che da mesi sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio assicurata dal Sottosegretario Mantovano e l’impegno dei Ministri Urso, Pichetto Fratin e Fitto, il Governo è impegnato a individuare le soluzioni tecnico procedurali e finanziarie per assicurare la continuità operativa dell’impianto di Taranto e soprattutto a definire un quadro di contesto in grado di favorire non solo il finanziamento ma soprattutto l’attuazione del Piano. Al Pd vogliamo ricordare che se lo stabilimento oggi è fermo e non ha ancora realizzato la decarbonizzazione la colpa non è di questo Esecutivo, ma delle divisioni tra le visioni dei Governi di centro sinistra e i rappresentanti locali del PD a partire dal presidente della Regione e dal Sindaco di Taranto”.

“Noi siamo interessati al rilancio di Taranto e soprattutto, a trasformare l’Ilva nel più grande impianto siderurgico sostenibile d’Europa, mentre il Pd alimenta polemiche per nascondere le sue inefficienze e la sua incapacità di affrontare e risolvere le questioni strategiche per il Paese”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp