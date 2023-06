Ex Ilva: Rizzo, ‘Premi a dirigenti, lavoratori non arrivano a fine mese’

“Premi a dir poco corposi a pochi dirigenti, mentre i lavoratori sono sul lastrico: ecco che fine fanno i soldi che lo Stato ha stanziato. Il gruppo Adi dà premi che significano decine di migliaia di euro a dirigenti per la ripartenza di Afo 2. Un’operazione che costa qualche milione di euro e che coinvolge una trentina di persone”. Lo dichiara in una nota Franco Rizzo dell’Esecutivo Confederale Usb.

”Questo è vergognoso perché intanto la fabbrica cade a pezzi ed è in seria difficoltà anche per la carenza di pezzi di ricambio, il mondo dell’appalto continua a essere in grave sofferenza per i ritardi nel pagamento delle fatture e i lavoratori sono costretti a vivere con circa 900 euro, in alcuni casi anche meno di coloro che sono in cassa integrazione”, continua Rizzo.

”Inoltre i continui avvicendamenti sono l’ulteriore dimostrazione dello sperpero di denaro di cui si rende responsabile la gestione Morselli: un contratto si chiude e un altro si apre. Recentissima per esempio la nomina dei nuovi direttori di area”, aggiunge il sindacalista.

”Ciò che ricorderemo di questa gestione da incubo, è lo stabilimento ridotto ai minimi termini, milioni di euro di risorse pubbliche sprecati e le tantissime querele a chiunque osi contraddire l’amministratore delegato in un sistema che azzera le relazioni tra azienda e sindacati, chiude a qualunque tipo di confronto e cerca finanche di mettere il bavaglio alla stampa”, sottolinea Rizzo.

”Il Governo non può ancora stare a guardare, in particolare ci aspettiamo che il ministro Urso finalmente reagisca in maniera energica di fronte a questo scempio, cosa che per la verità avrebbe dovuto fare dalle prime avvisaglie”, conclude Franco Rizzo dell’Esecutivo Confederale Usb.

