Ex Ilva, Iaia (FdI): ‘Partiti i primi bonifici per l’indotto’

“Come previsto e come annunciato, le aziende dell’indotto ex Ilva, creditrici nei confronti dell’azienda, che hanno i requisiti previsti dalla legge, stanno cominciando a ricevere i primi bonifici nella misura del 70 o 80 % del dovuto. Abbiamo mantenuto la parola data grazie ai 120 milioni messi a disposizione dal Governo Nazionale. Per questo, ringrazio il nostro Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, tutto il Governo ed i commissari straordinari per il grande impegno e l’attenzione prestata nei confronti della città di Taranto e delle imprese”. Lo afferma in una nota Dario Iaia, deputato FdI e presidente provinciale del partito a Taranto.

“Non dimentichiamo però l’atteggiamento assunto dai soliti disfattisti tarantini che parlavano di ‘bidone di stato’. In realtà il vero bidone, e non solo in questo caso, lo hanno fatto loro come quando nel 2015, con il governo a guida Pd, non hanno consentito di recuperare un euro alle imprese dell’indotto. Solo parole e zero fatti. A questo punto, speriamo che la Regione Puglia non faccia la stessa cosa ed invece si attivi per mantenere l’impegno assunto nei confronti dell’indotto versando la restante parte”, conclude Iaia.

