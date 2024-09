22enne arrestato a Manduria: sequestrati oltre 200 grammi di hashish

Durante un’operazione di controllo mirata alla prevenzione e repressione dei reati, la Polizia di Stato ha arrestato un giovane di 22 anni a Manduria, ritenuto presunto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Gli agenti del Commissariato di Manduria, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Puglia Meridionale di Lecce e delle Unità Cinofile della Polizia di Frontiera di Brindisi, hanno notato un gruppo di ragazzi nella Villa Comunale del paese. Alla vista della polizia, uno di loro ha cercato di allontanarsi velocemente, attirando l’attenzione degli agenti.

Durante il controllo, è emerso che il 22enne aveva precedenti penali per reati legati a persone, armi e stupefacenti. La perquisizione personale ha portato al ritrovamento di 8 grammi di hashish suddivisi in 6 bustine e 165 euro in contanti, probabilmente provenienti da attività illecite.

La successiva perquisizione presso l’abitazione del giovane ha consentito di rinvenire ulteriori 205 grammi di hashish, due panetti della stessa sostanza e materiale per il confezionamento, inclusi un bilancino di precisione con tracce di droga. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Il 22enne è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria. Si ricorda che, per l’indagato, vige la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva.

