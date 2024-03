Ex Ilva, grave crisi appalto, Aigi fiduciosa: attesa per tavolo tecnico

TARANTO – Fabio Greco presidente dell’Aigi, associazione che raccoglie gran parte delle imprese dell’indotto ex Ilva, fa il punto sulla situazione, in attesa di una convocazione da parte del Governo che si spera possa essere risolutiva per il pagamento dei crediti arretrati, situazione grave, che ha messo in ginocchio imprese e lavoratori.

“Aigi ripone fiducia nel lavoro che Governo, Sace e commissari straordinari di Acciaierie d’Italia in as stanno svolgendo al fine di trovare una soluzione che riguarda l’intricata questione dei crediti maturati dalle aziende dell’indotto. È quanto afferma Greco che prosegue. Risoluzione che consentirebbe la continuità aziendale delle aziende dell’appalto strategico di ex Ilva e il rilancio produttivo dello stabilimento siderurgico.

L’ approvazione degli emendamenti a modifica, anche se parziale, del decreto ne è la prova.

All’indomani del vertice convocato in prefettura a Genova alla presenza del Ministro Adolfo Urso al quale ha partecipato il presidente Fabio Greco, Aigi attende, come da accordi, la convocazione nelle prossime ore di un tavolo tecnico con Sace, i tecnici del Governo, Ifis, istituti bancari, i commissari e la Regione Puglia, al fine di condividere una soluzione che possa consentire alle aziende di attuare la cessione in pro soluto dei crediti agli istituti bancari con la garanzia del gruppo assicurativo finanziario controllato dal Mi.Mi.T. così come previsto dal dl 9/24 già approvato dal Senato.

Ad oggi la situazione è molto grave. Imprese e lavoratori non sono nelle condizioni di andare avanti dopo due mesi di fermo. Non era mai accaduto.

Le aziende sono ferme perché non vengono ristorate ma comunque non si comprende come- in assenza di materie prime e programmazione delle attività- potrebbero essere garantiti ordini che consentirebbero alle aziende di riprendere a lavorare.

Intanto, la cassa integrazione richiesta per i 2600 lavoratori non è stata ancora approvata dall’Inps in attesa che il decreto diventi operativo mentre stanno per arrivare le scadenze di giorno 16, tra una settimana, data entro la quale vanno onorati contributi previdenziali, finanziari e iva.

La conseguenza sarà che aziende che non risulteranno in regola con il Durc non potranno partecipare ad eventuali gare d’appalto che consentirebbero la diversificazione produttiva.

È più che evidente ora più che mai l’assenza di prospettive.

Aigi, dopo aver interloquito con Sace che ha riconfermato l’impegno e garantito entro i prossimi giorni di portare all’attenzione una soluzione fattiva, ha convocato d’urgenza la propria task force con il pool di tecnici.

È stata deliberata una nuova proposta che contiene soluzioni che consentirebbero di ristorare i crediti pregressi e far riprendere le attività garantendo la ripresa della produzione tanto annunciata.”

