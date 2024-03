Bari, ramo cade su auto per il forte vento

BARI – Un grosso ramo di un salice piangente della corsia spartitraffico di viale Magna Grecia al quartiere Japigia di Bari si è staccato dall’albero forse a causa del forte vento cadendo su un’utilitaria parcheggiata lungo la corsia. Fortunatamente al momento della caduta non vi erano passanti. Il ramo ha danneggiato il parabrezza ma questo potrebbe non essere l’unico danno causato dalla caduta. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del capoluogo per mettere in sicurezza la zona e permettere le operazioni di ripristino.

