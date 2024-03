Taranto, Fornaro(Con): “In Comune inaccettabile clima di rancore e di ripicche”

TARANTO – “Il sindaco convochi la commissione la Commissione Toponomastica”. Decisa presa di posizione di Stefania Fornaro, consigliera comunale di “Con” a Taranto:”inaccettabile clima di rancore e di ripicche” afferma in una nota stampa ufficiale inviata alle redazioni giornalistiche.

“In questo anno e mezzo di consiliatura, scrive Fornaro, come Vicepresidente, ho evaso numerose richieste in sospeso addirittura dal lontano 2017.”

“Mi ero ripromessa di convocarla con una cadenza almeno bimestrale per dare seguito alle numerose richieste che pervengano all’ufficio considerando che lo scopo preciso della commissione e’ proprio quella di lasciare in eredità, al futuro, i nomi di coloro che hanno fatto la storia non solo di Taranto ma del mondo intero.

Il giorno della firma davanti al Notaio ovviamente la seduta e’ andata deserta e ho chiesto agli uffici preposti di riconvocarla a stretto giro ma ho verificato un inaccettabile clima di rancore e di ripicche.

In poche parole, se fino ad ora avevo piena facoltà di convocazione, per il futuro non sarà più così e la prossima commissione si terra’ solo quando il capo dell’amministrazione lo riterra’ opportuno e in base alla sua agenda.

Orbene, lungi da me il voler polemizzare quanto accaduto (tra l’altro in totale segno contrario con quanto avvenuto fino ad oggi) prendo atto della volonta’ del Sindaco di non considerare piu’ gradito il mio ruolo di vice presidente che pero’ ricordo mi e’ stato conferito dalla Commissione e non da lui.

Pertanto, al fine di non vanificare le attivita’ fino ad oggi svolte e le iniziative in sospeso – come la targa commemorativa al Dott Forleo e l’intitolazione della Piazza a Don Giussani, insieme ad altre richieste tutte meritevoli di importanza – invito il capo dell’amministrazione a convocarla in tempi brevi e di affidarsi alle competenze fino ad oggi sempre dimostrate non facendo anche di questa commissione una questione politica.”



