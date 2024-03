Taranto, “Al posto tuo”… a teatro con Ribaltissima

Una serata da non perdere. Terzo appuntamento con la rassegna “Ribaltissima”, domenica 10 Marzo, alle ore 19.30 al Teatro Tarentum di Taranto. A salire sul palco la compagnia “I filodrammatici” di Napoli che portano in scena una commedia comica di Luca Silvestri dal titolo “Al posto tuo… ma tu chi si?”, in perfetto stile partenopeo. Una autentica perla nel cartellone allestito dal direttore artistico Aldo Salamino: una commedia avvincente, comicissima, che ha già al suo attivo numerose repliche in varie città italiane e che finalmente arriverà anche a Taranto grazie alla produzione curata da Urban in motion di Ciro Lupo.

Riccardo Onorato lavora in libreria ed è anche un aspirante scrittore che vive con la sorella, Sofia. Un sabato pomeriggio però accade l’imprevedibile. Riccardo, stanco della pigrizia di Sofia e quest’ultima, a sua volta esausta della rigidità del fratello, litigheranno aspramente e si malediranno a vicenda fino a scomodare il principe delle tenebre che giocherà con loro, facendoli scambiare di corpo. Impossibilitati a tornare indietro, i due finiscono per vivere ognuna la quotidianità dell’altro e dovranno affrontare gli appuntamenti tanto attesi, ossia Riccardo che è in attesa dell’editore Guido Gatti per sperare nella pubblicazione del suo libro, mentre Sofia, pur non avendo aspirazioni nella vita, si troverà ad affrontare un imprevisto poco piacevole: Il tradimento del suo fidanzato Achille. Vivendo questo stato d’animo i due capiranno alla fine che era meglio venirsi incontro prima e apprezzare di più il loro carattere, senza vedere solo i lati negativi. Anche perché la perfezione, come si dice, è nemica del bene.

Luca Silvestri, diplomato alla scuola di recitazione Corrado Pani diretta da Pino e Claudio Insegno, ha partecipato a vari stage con Peter Brook, Enzo Garinei, Chiara Noschese, Gigi Proietti, Michele Monetta, e Maria Stefanache (assistente di Giorgio Strehler) e laboratori sul teatro classico e di ricerca.

Ha partecipato a vari spettacoli di spessore artistico al fianco di nomi noti dello spettacolo italiano quali Michele Placido, Ennio Fantastichini, Corrado Taranto, Massimo Venturiello, Tosca, Sergio Rubini, Laura Lattuada. Ha preso parte allo spettacolo “Il 5° Evangelista” di Paola Quattrini con Marco Morandi e Claudia Campagnola. Per la televisione è stato nei cast di Don Matteo, Mina settembre, Cuore contro cuore, La Squadra, I Cesaroni 2, Distretto di Polizia 6, , Crimini bianchi, Tutti per Bruno e Benvenuti a tavola, Vivere, Un medico in famiglia, Un posto al sole.

Sipario alle ore 19.30. Il costo dei biglietti è di 10 euro per la platea e 8 euro per la galleria con posto unico numerato. Per informazioni e prevendite sono a disposizione i numeri telefonici 3923096037 e 3917475725.

