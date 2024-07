Ex Ilva, AdI in AS: ‘Massima disponibilità per accordo su Cigs

Nella mattinata di martedì 2 luglio si è svolto un incontro costruttivo tra Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria (AS) e le sigle sindacali presso il Ministero del Lavoro. Al centro della discussione c’era l’attivazione della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per le aziende in amministrazione straordinaria.

Durante la riunione, le sigle sindacali hanno sollevato temi importanti, ai quali il management di Acciaierie d’Italia in AS ha assicurato di prestare attenzione, mostrando piena disponibilità a trovare soluzioni condivise. L’azienda ha promesso un’integrazione del 70% dell’indennità di CIGS e ha annunciato significativi pacchetti di formazione in presenza. Inoltre, è stato confermato il principio di massima rotazione dei cassaintegrati per evitare periodi di inoccupazione totale.

I rappresentanti sindacali nazionali hanno informato il tavolo che le loro strutture confederali hanno richiesto un incontro con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per discutere le prospettive future e il rilancio di Acciaierie d’Italia. Il rappresentante del Ministero del Lavoro ha concluso affermando che verranno programmate ulteriori riunioni per raggiungere un accordo condiviso sulla cassa integrazione.

