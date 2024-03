Ex Ilva: 150 mln ad Adi e Sace garantirà 100 milioni per attivo

Roma – Serve aspettare. Il Governo conferma il finanziamento di 150 milioni di euro spostati da Ilva As in Adi As. Un passo importante, per i sindacati che attendono lo sblocco dei 320 milioni di euro, poiche’ serve attendere la definizione del contratto di affitto. “Per certi impianti”, poi, occorrerà un intervento strutturale piu’ importante. I ministri, hanno confermato che ci vorranno circa 7 mesi per mettere a disposizione i 3 impianti per porsi l’obiettivo, in futuro, di raggiungere le 6 milioni di tonnellate. Sui crediti che avanza l’indotto è tutto pronto, serve la certificazione.

“Stanno trovando soluzioni per i ristori”, e siamo cautamente ottimisti dice, il numero 1 di Confindustria Taranto. Il Commissario Quaranta ha detto, però che ci vuole collaborazione

