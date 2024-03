Taranto, Cittadella della Carità: resta lo stato di agitazione

Nella giornata di lunedì 25 marzo si è svolto l’atteso incontro negli uffici della Cittadella della Carità, come annunciato alle OO.SS. dall’Arcivescovo Mons. Miniero e fortemente richiesto dalla CISL FP e FP CGIL.

Durante l’incontro è emerso che il concordato prefallimentare sarà presentato entro i primi 15 giorni di aprile, garantendo i livelli occupazionali attuali. Prima di ciò, verrà convocata un’altra riunione per illustrare i dettagli. È previsto che il prossimo stipendio sia erogato entro il 10 aprile, poiché le risorse necessarie sono disponibili. Inoltre, si attende il parere della Regione Puglia sulle contro deduzioni inviate dalla Fondazione e la riapertura delle attività.

Per quanto riguarda la sospensione delle attività ambulatoriali e di degenza, le ferie accumulate verranno utilizzate fino alla riapertura delle attività. Le guardie del fuoco sono presenti in struttura 24 ore su 24 in attesa delle nuove ispezioni.

Flavia Ciraci, segretaria territoriale della CISL FP, ha sottolineato l’importanza di relazioni sindacali trasparenti e costanti. Nonostante ciò, rimane lo stato di agitazione fino alla completa risoluzione della vertenza, con possibili azioni sindacali fino allo sciopero.

