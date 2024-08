‘Esseoesse’ di Biagio Izzo: oasi di comicità nelle Cave di Fantiano

Domenica 18 agosto, alle 21.30, le Cave di Fantiano di Grottaglie ospiteranno un evento che promette di far riflettere e divertire il pubblico: il grande Biagio Izzo sarà protagonista con il suo spettacolo “Esseoesse”, un viaggio surreale tra le dune del Sahara e i labirinti della mente umana.

“Esseoesse” non è solo una commedia, ma una riflessione profonda travestita da umorismo. Durante una escursione nei cieli di Sharm El Sheikh, il piccolo aereo che sorvola il Sahara, a causa di un’avaria al motore, è costretto ad un atterraggio di fortuna. I malcapitati vengono soccorsi da una carovana di berberi ma non si accorgono di quello che è rimasto chiuso in bagno e che, forse per aver battuto la testa, quindi mezzo stordito, non si era reso conto di cosa stesse accadendo. Messa la testa fuori dal portellone spalancato, si trova di fronte ad una verità agghiacciante: è rimasto solo in mezzo al deserto.

C’è un’oasi completamente disabitata alle sue spalle. L’oasi è il luogo immaginario della mente umana dove ognuno trova rifugio; al riparo dalla vita frenetica, dalle preoccupazioni, da una esistenza senza scampo, alla ricerca di un po’di pace. Un luogo rassicurante ma troppo distante dalla realtà in cui l’uomo è abituato a vivere. I rumori, gl’impegni di lavoro, la famiglia, gli affetti, tutto gli manca; anche il peggio del peggio che lui maledice tutti i giorni, gli manca. E l’unico punto di contatto con il vasto mondo è la radio di bordo

Biagio Izzo, con la sua inconfondibile verve comica e la sua capacità di toccare corde profonde dell’animo umano, promette di regalare al pubblico una serata indimenticabile. “Esseoesse” è un’occasione per riflettere sulle contraddizioni della vita moderna, sul rapporto tra l’uomo e i suoi desideri, e sul sottile confine tra realtà e immaginazione.

Appuntamento dunque alle Cave di Fantiano, un luogo magico che farà da cornice perfetta a questa rappresentazione. L’inizio dello spettacolo è previsto per le 21.30. Biglietti in vendita su Vivaticket.

