Esplosione in casa a Porto Cesareo: tre feriti gravi

PORTO CESAREO (Lecce) – Intorno all’1.00 di giovedì 15 agosto, un’esplosione all’interno di una casa a Porto Cesareo ha causato il ferimento grave di tre persone, probabilmente a causa di una fuga di gas. L’incidente è avvenuto in un bilocale situato in via Dei Bacini.

I feriti, tre turisti di Gravina di Puglia (Bari), sono un uomo di 58 anni, sua figlia di 23 e il fidanzato di quest’ultima di 24 anni. Tutti e tre sono rimasti gravemente ustionati e sono stati ricoverati negli ospedali di Brindisi e Bari.

I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente riuscendo a spegnere l’incendio provocato dall’esplosione e a mettere in sicurezza l’area. L’impianto a gas dell’abitazione è stato posto sotto sequestro per ulteriori accertamenti.

