ERCHIE – Dopo l’arresto, è scattata la Legge Severino. E così, il Prefetto di Brindisi Michela La Iacona, ha disposto la sospensione di Pasquale Nicolì dalla carica di Sindaco di Erchie. Stesso destino per Vito Oronzo Berardi e Pamela Melechì, entrambi sospesi dalle cariche assessorili.

Arresti in Comune, sospesi sindaco e due assessori

I provvedimenti sono stati adottati a seguito della decisione del G.I.P. del Tribunale di Brindisi che, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Nicolì e di Berardi e del divieto di dimora nei confronti di Melechì, indagati a vario titolo, per “concussione e tentata concussione, abuso d’ufficio in concorso e atti persecutori, tutti aggravati dall’aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici in concorso, induzione indebita a dare o promettere utilità, raccolta, trasporto e abbandono incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi e violenza sessuale aggravata dall’aver commesso il fatto contro un incaricato di pubblico servizio e dall’aver abusato di autorità e relazione d’ufficio”.

