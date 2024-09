Emiliano: ‘Soddisfazione e orgoglio per la nomina di Fitto’

“Esprimo soddisfazione per l’indicazione da parte della presidente von der Leyen di Raffaele Fitto come vicepresidente esecutivo della Commissione europea. È un risultato che rende orgogliosi tutti i pugliesi e che consente alla migliore tradizione democristiana della Puglia di essere presente nel governo dell’Unione europea con uno dei suoi eredi più autorevoli. La sua competenza e la sua storia anche nel Parlamento europeo lo rendono uno dei componenti più autorevoli della Commissione”. È quanto ha dichiarato da Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, a margine della seduta del consiglio regionale di martedì 17 settembre.

“Speriamo che sia sostituito nel Governo italiano da un ministro egualmente competente. Nell’incontro che ho avuto ieri a Roma con il ministro Fitto c’è stata cordialità e comprensione reciproca. Ha compreso che tutta la Puglia aspetta lo sblocco del Fsc, il Fondo di sviluppo e coesione, si tratta di 4,6 miliardi di euro, più altri due miliardi di Poc, il Programma operativo complementare”, ha aggiunto.

“Lo sblocco dei fondi serve per far proseguire questo straordinario trend economico della Puglia che fino al 2022 ha avuto un tasso di incremento del Pil pari al doppio di quello dell’Italia. La Puglia è la Regione italiana che spende meglio e più in fretta i fondi europei”, ha concluso Emiliano.

