Raffaele Fitto nominato vicepresidente esecutivo della Commissione europea

Raffaele Fitto è stato nominato vicepresidente esecutivo della nuova Commissione europea. L’annuncio è stato dato dalla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, durante una conferenza stampa a Strasburgo. A Fitto è stato affidato il portafoglio “Coesione e Riforme”, come parte della visione della nuova Commissione europea.

Durante la conferenza stampa, Ursula von der Leyen ha sottolineato che Fitto sarà responsabile per la politica di coesione, lo sviluppo regionale e le città, e che porterà la sua vasta esperienza per modernizzare e rafforzare gli investimenti nelle politiche di crescita. “L’Italia è un Paese molto importante e ciò si deve riflettere anche nelle scelte”, ha affermato von der Leyen. La presidente ha poi aggiunto che, per quanto riguarda le reazioni degli altri gruppi, “dovete chiedere a loro”.

Sono sei le vicepresidenze esecutive proposte dalla presidente della Commissione per questa nuova fase dell’istituzione europea. I ruoli chiave saranno ricoperti dalla spagnola Teresa Ribera, dalla finlandese Henna Virkkunen, dal francese Stéphane Séjourné, dall’estone Kaja Kallas, dalla romena Roxana Minzatu e dall’italiano Raffaele Fitto.

Meloni: “Nomina di Fitto, conferma del ruolo centrale dell’Italia

Giorgia Meloni ha espresso le sue congratulazioni a Raffaele Fitto per la sua nomina a vicepresidente esecutivo della Commissione europea con delega alla Coesione e alle Riforme. “Un riconoscimento importante che conferma il ritrovato ruolo centrale della nostra Nazione in ambito Ue – ha scritto su X -. L’Italia torna finalmente protagonista in Europa. In bocca al lupo Raffaele, siamo certi che svolgerai benissimo il tuo incarico nell’interesse dell’Europa e dell’Italia”, ha concluso Meloni.

