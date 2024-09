Emiliano: ‘Regione Puglia al fianco degli operatori sanitari’

“La Regione Puglia è al fianco degli operatori sanitari pugliesi”. A dichiararlo è Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, con riferimento alla manifestazione che si è svolta oggi a Foggia, indetta dai sindacati dei medici dopo gli episodi di violenza contro il personale sanitario. Alla manifestazione la Regione era rappresentata dal vicepresidente Raffaele Piemontese.

“Sul tema della sicurezza c’è la massima attenzione: per questo ho chiesto al prefetto di Bari di riunire il Comitato regionale per l’ordine e la sicurezza pubblica perché si arrivi a definire protocolli che garantiscano il tempestivo intervento delle forze di polizia in caso di episodi di violenza nelle strutture ospedaliere. La riunione si terrà il prossimo 23 settembre e avrà una grande importanza per definire le misure concrete di salvaguardia degli operatori”, aggiunge Emiliano.

”La questione ha una dimensione nazionale ed è fondamentale l’intervento del Governo, cui spetta in via esclusiva la tutela dell’ordine pubblico. La Regione Puglia è pronta a fare la sua parte, condividendo le istanze che arrivano dai medici e dagli operatori sanitari, per trasmetterle al ministero dell’Interno e al ministero della Salute. La gratitudine per l’impegno che questi professionisti offrono ogni giorno a servizio della salute della comunità è massima, ed è quindi doveroso lo sforzo che come istituzioni dobbiamo compiere per garantire le migliori condizioni di sicurezza ed efficienza nei luoghi di lavoro e di cura”, conclude il governatore Emiliano.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author