Lecce, Caroppo (FI): “Fenomeno dei roghi di auto. Siamo in piena emergenza

La situazione della sicurezza nel Salento si fa sempre più critica, con Lecce che si conferma ai primi posti nella classifica dei roghi di auto. A denunciare questa allarmante realtà è il deputato salentino di Forza Italia, On. Andrea Caroppo, il quale ha richiamato l’attenzione su un fenomeno che continua a crescere, generando preoccupazione tra i cittadini e le istituzioni.

Nel recente report sulla criminalità de Il Sole 24 ore, pubblicato nelle scorse ore, emerge chiaramente come la Provincia di Lecce si trovi in cima alla lista dei danneggiamenti seguiti da incendio. “La situazione è insostenibile,” afferma Caroppo, evidenziando che non passa notte senza che si registri un nuovo atto incendiario, che colpisce indistintamente cittadini, imprenditori e anche amministratori locali. È un’emergenza che sembra non avere soluzione, e che richiede un intervento urgente.

L’On. Caroppo ha dichiarato la sua intenzione di chiedere agli organi competenti di valutare la convocazione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Questo incontro, che dovrebbe includere anche rappresentanti della Procura della Repubblica, mira a mettere in atto tutte le iniziative necessarie per affrontare e combattere questo dilagante fenomeno.

La crescente insicurezza legata ai roghi di auto non è solo un problema di ordine pubblico, ma ha ripercussioni dirette sulla vita quotidiana dei cittadini e sull’economia locale. Gli imprenditori, in particolare, si trovano a dover affrontare non solo il danno materiale, ma anche la paura e l’incertezza che questi atti vandalici generano.

Caroppo conclude la sua nota con un appello alla collaborazione tra le istituzioni e la comunità, sottolineando l’importanza di unire le forze per garantire un ambiente più sicuro per tutti. La speranza è che attraverso una risposta coordinata e tempestiva, si possa finalmente mettere un freno a questa spirale di violenza che affligge Lecce e il Salento.

