Emiliano: ‘Con tagli sarà impossibile migliorare la sanità’

“Nella serata di domenica 20 ottobre siamo stati sino quasi a mezzanotte a discutere tra di noi per capire come attutire la gravità dei tagli che verranno effettuati, l’unica consolazione, pare per alcuni, è che gli stessi tagli vengono fatti anche per i ministeri. Però mentre i ministeri hanno una relazione con enti impersonali, quindi non hanno davanti le lacrime delle persone, le Regioni hanno questo problema. Il taglio della spesa corrente significa che i sogni di migliorare la sanità sia impossibile, almeno a breve. Sembra che quasi tutto venga rinviato agli anni avvenire”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia e vice presidente della Conferenza delle Regioni, Michele Emiliano, arrivando al Festival delle Regioni a Bari.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author