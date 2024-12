Emergenza freddo, sindaco di Bari firma ordinanza per proteggere senzatetto

BARI – Il sindaco di Bari Vito Leccese ha firmato un’ordinanza con cui dispone, nell’ambito del piano comunale per l’emergenza freddo, l’ampliamento dei posti letto nei centri di accoglienza notturna per le persone senza dimora. Già nella serata di lunedì le unità itineranti dell’assessorato al Welfare e il Pis-Pronto Intervento Sociale, nel corso delle ricognizioni effettuate su strada nelle aree dove solitamente sostano, hanno provveduto ad accompagnare diverse persone senza dimora nelle strutture di accoglienza. Pertanto a tutela delle persone senza dimora e consentire loro di ripararsi dal freddo, a partire da lunedì sera e per tutto il 24 dicembre, saranno disponibili 21 posti letto aggiuntivi rispetto a quelli ordinari: la cooperativa sociale Caps dovrà predisporre altri 5 posti letto nel centro di accoglienza notturno “Andromeda”, in corso Alcide De Gasperi e la fondazione Santi Medici Cosma e Damiano onlus dovrà allestirne altri 16 nella casa di comunità semiresidenziale “Don Vito Diana”, in via Curzio dei Mille. Fino alla fine dell’allerta meteo, i gestori delle strutture di accoglienza dovranno garantirne l’apertura tutto il giorno, in modo da consentire agli ospiti di restare all’interno per trovare riparo dal freddo.

