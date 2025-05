Conversano si accende con Lumen Light Fest.25: un’esplosione di luce e arte fino al 31 agosto

Il 1° maggio è stato inaugurato Lumen Light Fest.25, il festival delle luci che trasforma il centro storico di Conversano in un palcoscenico di arte visiva e installazioni multisensoriali. L’evento, parte del cartellone “Borgo in fiore”, celebra la rinascita creativa del territorio con opere site-specific di artisti locali e internazionali, visitabili fino al 31 agosto. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Giuseppe Lovascio, l’assessore Katia Sportelli e Francesca Lippolis, insieme a un folto pubblico che ha riempito le vie del borgo. Il festival, organizzato dall’associazione “Fatti di China” sotto la direzione artistica di Enzo Rosato, invita a riscoprire gli spazi urbani in modo sostenibile e partecipato.

