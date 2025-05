Bari, San Nicola prende il mare. Satriano: “Non stanchi di essere porto sicuro”

Bari – “Lasciamoci mettere in cammino, San Nicola interceda perché non ci stanchiamo di essere porto sicuro e costruttori di ponti”: così l’arcivescovo di Bari Bitonto, mons. Giuseppe Satriano, nell’invocazione al patrono: per il capoluogo, è il giorno della processione a mare, della messa e della benedizione delle acque.

