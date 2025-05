Bari San Paolo, riconsegnato il murale “Al lupo al lupo”, simbolo di opposizione al bullismo

Si è tenuta martedì 6 maggio, alle ore 17.30, nel cuore del quartiere San Paolo di Bari, la cerimonia di riconsegna alla cittadinanza del rinnovato murale contro il bullismo “Al lupo al lupo”.

L’evento, che si è svolto all’angolo tra via Alessandria e via Piemonte, ha rappresentato un momento di forte condivisione e di riaffermazione dell’impegno della comunità contro ogni forma di prevaricazione.

L’opera, originariamente realizzata nel 2021 grazie a un progetto sociale che aveva coinvolto giovani seguiti dai servizi sociali, era stata purtroppo vandalizzata.

La tenacia della presidente del Municipio III, Luisa Verdoscia, ha reso possibile il suo recupero grazie all’intervento di CAPS, guidato dall’artista Giuseppe D’Asta con la partecipazione attiva dei ragazzi del Servizio socio-educativo del Municipio, nell’ambito del progetto “Bullismo e violenza fra pari”.

Un ruolo fondamentale nel rendere possibile il restauro è stato svolto dal sostegno di Coop Alleanza 3.0.

Durante la cerimonia, la presidente Luisa Verdoscia ha ribadito con forza: “Piegarsi ed essere indifferenti di fronte a gesti di inciviltà e vandalismo non è più tollerabile. Il murale ‘Al lupo, al lupo’ è un simbolo di questo quartiere, è la rappresentazione tangibile della nostra ferma opposizione al bullismo e alle umiliazioni inflitte ai più vulnerabili. Oggi, grazie alla sinergia tra pubblico e privato, restituiamo quest’opera alla sua piena bellezza e al suo significato più profondo”.

La presidente Verdoscia ha espresso sentiti ringraziamenti a Coop Alleanza 3.0 e al suo rappresentante Vito Nicassio per la sensibilità e il sostegno economico offerto. Un plauso è stato rivolto anche all’intero Consiglio municipale, con una menzione speciale per il presidente della seconda commissione Umberto Carli, per aver saputo creare un ponte virtuoso tra le istituzioni e il mondo privato. La gratitudine si è estesa all’artista Giuseppe d’Asta, alla cooperativa Caps e alla fondazione Giovanni Paolo II per la loro dedizione e il loro contributo artistico ed educativo.

L’assessora alla Giustizia e al Benessere sociale e ai Diritti civili Elisabetta Vaccarella ha partecipato all’evento insieme a un gruppo di scout, sottolineando l’importanza di un fronte unito che coinvolga istituzioni, realtà del territorio e giovani nel contrasto al bullismo e nella promozione di valori di rispetto, solidarietà e inclusione.

La presenza degli scout ha aggiunto un ulteriore elemento di speranza e di impegno per un futuro più civile e rispettoso.

La riconsegna del murale “Al lupo al lupo” rappresenta dunque un segnale tangibile della volontà del quartiere San Paolo e dell’intera comunità barese di non arrendersi di fronte all’inciviltà e di continuare a investire nell’educazione e nella sensibilizzazione contro il bullismo, affidando all’arte un ruolo di primo piano come strumento di cambiamento e diaffermazione di valori positivi.



