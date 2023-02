ORIA – Colpo di scena in vista delle elezioni amministrative ad Oria dove la sindaca uscente Maria Lucia Carone non si ricandiderà. L’indiscrezione ha assunto i toni dell’ufficialità nelle scorse ore, quando la prima cittadina, arrivata a scadenza di mandato, ha confermato ai componenti della sua maggioranza l’intenzione di non ripetere l’esperienza amministrativa iniziata nel 2018. La Carone, che era sostenuta dalla coalizione per il cambiamento capace di unire anime politiche di matrici diverse, aveva superato l’avversario Pino Carbone, espressione del centrodestra, nel combattuto turno di ballottaggio.

Niente Carone, niente ballottaggio

Ballottaggio che, nel Borgo Federiciano, questa volta non ci sarà, con la partita destinata a chiudersi al primo turno per via del calo demografico registrato dall’ultimo censimento. Resta da vedere se l’attuale maggioranza riuscirà a mantenere l’unità in vista della prossima campagna elettorale e, quindi, ad esprimere un “successore” della Carone. Il nome più gettonato è quello del medico di base Antonio Proto. Intanto, sembrerebbe pronta a scendere in campo la cosiddetta “carica degli ex”: ovvero, insieme al già sindaco Sergio Ardito per il centrosinistra marchiato Partito Democratico, domani è attesa l’ufficializzazione della sua candidatura, anche i due ex sindaci Cosimo Ferretti e Cosimo Pomarico. Di certo, Maria Lucia Carone non si ricandiderà. Tra tante incognite, questo, al momento, l’unico dato certo.

