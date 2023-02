ORIA – Nella sua autofficina, i finanzieri hanno rinvenuto oltre 5 chilogrammi di eroina. In un locale nelle vicinanze, di cui l’indagato aveva comunque le chiavi, erano stati occultati, invece, 21 chilogrammi di marijuana. Maxi sequestro di droga eseguito, nei giorni scorsi, dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Brindisi che, tra un’officina e un locale privato, hanno scoperto due presunti magazzini della droga. A finire nei guai e pure in carcere è un 42enne di Oria, arrestato in flagranza di reato lo scorso venerdì dai finanzieri che, con l’ausilio delle unità cinofile, hanno rinvenuto la sostanza. Come detto, l’eroina era stata occultata all’interno dell’autofficina gestita dall’uomo, un 42enne del posto sconosciuto alle forze dell’ordine, mentre la marijuana si trovava in un locale nelle vicinanze, di cui l’arrestato aveva le chiavi. La droga è stata sequestrata dai militari, mentre l’uomo, come disposto dal pubblico ministero Francesco Carluccio, è stato condotto nel carcere di via Appia, a Brindisi. Nella mattinata di lunedì, l’indagato, difeso dall’avvocato Pasquale Annicchiarico, si è poi presentato davanti al Gip Barbara Nestore per l’interrogatorio di convalida, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Si tratta, ad ogni modo, di un sequestro da record che certifica il ritorno sul mercato dell’eroina.

