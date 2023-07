L’Ediltrophy 2023 ai ragazzi dell’Itt Panetti – Pitagora di Bari

BARI – Un tavolo per factor, ovvero un vero e proprio tavolo con soluzioni di gioco (dama, scacchi e backgammon incise sul piano in pietra) e che sarà donato al Comune di Bari per poi essere messo al servizio dei cittadini. È il progetto con il quale le classi 4^A e 4^B Cat dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Panetti-Pitagora” del capoluogo pugliese hanno vinto il concorso nazionale di progettazione di manufatti Ediltrophy 2023, il premio che vuole promuovere il settore dell’edilizia tra i giovani e i lavoratori con specifiche competenze tecniche di progettazione. L’iniziativa ha coinvolto gli studenti del triennio di alcuni tra i più importanti istituti per geometri del territorio, da Bari ad Altamura passando per Barletta e Castellana.

