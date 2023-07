Direzione Investigativa Antimafia, il barlettano Michele Carbone nuovo direttore

BARLETTA – Michele Carbone a capo della Direzione Investigativa Antimafia. Il nuovo direttore, già Generale di Corpo d’Armata della Guardia di Finanza, ha ottenuto il prestigioso incarico e sarà al lavoro nella nuova veste a partire dal prossimo 25 luglio.

Carbone, di origini barlettane, chiude così il suo percorso da Comandante interregionale dell’Italia meridionale delle Fiamme Gialle, trasferendosi così da Napoli a Roma a partire dalla fine del mese di luglio. Fondamentali, nel raggiungimento della nuova carica, i risultati conquistati nel sud Italia sul piano della sicurezza economico-finanziaria, con riferimenti al diritto tributario e alle analisi dei flussi di riciclaggio di denaro.

Già docente presso le università di Foggia, Bari e L’Aquila, Carbone entra così a far parte della Direzione Investigativa Antimafia e potrà sfruttare le competenze ottenute nella sua lunga carriera negli ambiti di Intelligence e Sicurezza nelle aree di crisi, con spiccata esperienza nelle zone in cui ha già operato in Guardia di Finanza.

Alla nomina di Carbone si aggiunge quella del generale Vito Augelli, nativo di Minervino Murge, che passa al Comando Interregionale dell’Italia meridionale. Già presidente della Commissione permanente di avanzamento nel Corpo d’Armata della Guardia di Finanza, si trasferirà a Napoli il 20 luglio.

