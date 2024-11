Eccellenza: Unione Calcio Bisceglie, ingaggiati Guglielmi e Saani

L’Unione Calcio Bisceglie ha annunciato l’arrivo di Daniele Guglielmi e Mohamed Saani per rafforzare la rosa.

Daniele Guglielmi, difensore classe 1998 originario di Bisceglie, è un elemento versatile e tecnico con un curriculum significativo. Esordiente in Lega Pro a soli 15 anni con il Barletta, ha vestito le maglie dell’Italia Under-20 Lega Pro e dei settori giovanili di Verona, Siena e Frosinone. Vanta numerose esperienze in Serie C e D con Bisceglie, Olympia Agnonese, Cittanovese e Palmese, oltre a militanze nei campionati regionali con squadre come San Severo, Molfetta, Corato e Melfi, con cui ha conquistato la Coppa Italia Dilettanti nella scorsa stagione. Prima di approdare al Bisceglie, ha giocato con il Ginosa.

Mohamed Saani, attaccante classe 1992, torna a vestire la maglia azzurra dopo essere stato il miglior marcatore della scorsa stagione con 17 gol. Il ghanese ha militato in diverse squadre, tra cui Gela e Taranto in Serie C1, e numerose formazioni in Serie D ed Eccellenza, come Molfetta, con cui ha vinto il campionato di Eccellenza 2019/2020. Nella prima parte di questa stagione ha segnato 6 reti tra campionato e Coppa con il Canosa.

