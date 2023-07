Eccellenza: UC Bisceglie, restano in azzurro Andriano e Ferrante

Continua incessante il lavoro di costruzione dell’UC Bisceglie in vista dell’ormai prossimo inizio del precampionato. Il direttore sportivo Roberto Storelli ha concluso le operazioni di conferma di due giovani, ma ormai veterani. Rimangono in maglia azzurra il mediano Giuseppe Andriano e il terzino sinistro Massimiliano Ferrante.

Per Giuseppe Andriano (per tutti Peppe), centrocampista di costruzione e interdizione giovinazzese classe ‘99, si tratterà della quinta stagione consecutiva a guida della mediana azzurra. Formatosi nel settore giovanile del Bari, vanta esperienze in Eccellenza con il Molfetta e in Serie D con il Bitonto. Nella passata stagione ben 24 presenze e una rete. nella partita casalinga contro il San Marco. Saranno ancora affidate a lui le chiavi del centrocampo azzurro per la stagione 2023/2024.

Massimiliano Ferrante (2003), esterno mancino biscegliese doc formatosi nel Don Uva, è alla sua sesta stagione con la maglia Unione. Nella passata stagione, 16 presenze in Eccellenza di cui 11 dal primo minuto.

