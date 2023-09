Eccellenza: terremoto a Ginosa, salta la panchina di Pizzulli

Vincenzo Pizzulli non è più il tecnico del Ginosa. A comunicarlo il club biancazzurro attraverso una nota. “La società vuole ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà, professionalità, il notevole impegno profuso durante tutto il suo mandato e gli augura il meglio per il futuro. Il nuovo allenatore verrà comunicato nelle prossime ore”.

