Eccellenza: Bisceglie, l’ex azzurrino Farucci per rifinire la difesa

Il reparto arretrato del Bisceglie Calcio si arricchisce di un tassello di indubbio spessore nel segmento degli under. Nelle scorse ore, il sodalizio nerazzurro ha perfezionato l’ingaggio del promettente Vincenzo Farucci, classe 2003, calciatore in grado di ricoprire sia il ruolo di terzino destro sia di centrale.

Tranese come mister Di Meo, che lo conosce fin da piccolo e ne ha seguito la crescita durante gli step giovanili, Farucci – dotato di notevoli mezzi fisici (è alto 1,88), buona tecnica e grande temperamento – è transitato dal vivaio del Bari (Under 15) prima del trasferimento al Parma, dove dal 2018 al 2022 si è messo in evidenza collezionando quasi 90 presenze fra Under 17, Under 18 e campionato Primavera fino ad indossare anche la fascia di capitano. All’interno del brillante percorso giovanile del neo acquisto nerazzurro anche diverse convocazioni nelle Nazionali Azzurre di categoria U15 e U17.

Lo scorso anno è stato acquistato dal Cerignola senza riuscire tuttavia ad esordire in serie C, quindi a gennaio si è registrato il passaggio al Molfetta, con cui ha disputato 11 partite (quasi tutte da titolare) in D. Adesso per Farucci arriva l’opportunità di ritagliarsi un ruolo significativo nel Bisceglie per contribuire ad un repentino cambio di rotta.

Contestualmente il Bisceglie Calcio saluta e ringrazia per l’impegno mostrato nel primo scorcio di stagione l’attaccanteEzequiel Zaldua, i centrocampisti Carlo Sisto e Cristiano Proietti, il difensore Andrea Cillo e il preparatore atletico Giuseppe Piccolo, augurando loro le migliori fortune umane e calcistiche per l’avvenire.

